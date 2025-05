POL-HAM: Alkoholisierte 21-Jährige landet mit Hyundai in Vorgarten

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag, 2. Mai, gegen 2 Uhr, in der Viktoriastraße einen VW in Brand gesetzt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den auf einem Parkstreifen nahe des Vorheider Wegs abgestellten Wagen löschen. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein weiterer davor geparkter VW beschädigt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Der mutmaßlich in Brand gesetzte VW erlitt ...

