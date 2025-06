POL-PDNW: PI Bad Dürkheim, Trunkenheit im Verkehr

Bad Dürkheim (ots) - Am Mittwoch, den 18.06.2025 zwischen 08:45 Uhr 10:15 Uhr wurden im Bereich der angrenzenden Schule aufgrund vorliegender Bürgerbeschwerden Geschwindigkeitskontrollen in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim a.d.W. durchgeführt. Bei starkem Verkehrsaufkommen wurden insgesamt 13 Verstöße geahndet. Bei erlaubten 30km/h wurde das schnellste Fahrzeug mit 46km/h gemessen. Im Anschluss wurden ...

