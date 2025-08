Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Wertgegenstände aus Einfamilienhaus entwendet: Zeugen gesucht

Bedburg-Hau-Hau (ots)

Am Dienstag (5. August 2025) kam es zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr an der Klever Straße in Bedburg-Hau zu einem Einbruchdiebstahl. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten u.a. eine Geldbörse, in welcher sich neben Ausweisdokumenten auch ein hoher zweistelliger Bargeldbetrag befand, sowie einen Laptop und Akkuschrauber.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

