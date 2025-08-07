Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: POL-KLE: Kleve-Kellen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Die Polizei sucht weitere Zeugen zur Tatklärung

Kleve (ots)

Am Mittwoch (6. August 2025) kam es gegen 13:30 Uhr an der Straße "Hoher Weg" in Kleve zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Der vermutlich allein agierende, unbekannte Täter warf mit einem faustgroßen Stein die Verglasung eines Fassadenfensters ein, erlangte aber keinen Zugang ins Wohnhaus. Weiterhin betrat er die unverschlossene Garage, entwendete aber keine Gegenstände. Durch einen Zeugen konnte eine verdächtige Person beobachtet und wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 1,80 m groß - dünne Statur - schwarze Bekleidung - Kopfbedeckung

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (se)

