POL-PPRP: Geldbeutel aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Ein E-Scooter wurde in der Seydlitzstraße aus einem Hausflur gestohlen. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 31.12.2024, 18 Uhr und dem 05.01.2025, 12 Uhr liegen. Haben Sie in diesem Zeitraum etwas beobachtet und können Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Hannah Berens Telefon: ...

mehr