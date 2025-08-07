Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Kollision zwischen Pkw und Trike: 84-Jähriger verletzt sich schwer

Kalkar-Altkalkar (ots)

Am Montag (4. August 2025) kam es gegen 12:40 Uhr an der Bahnhostraße / Kastellstraße / Xantener Straße in Kalkar zu einem Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Mann aus Goch befuhr mit seinem Trike (dreirädriges Fahrrad) den parallel zur Bahnhofstraße verlaufenden Fahrradweg in Fahrtrichtung Kreisverkehr Bahnhofstraße / Kastellstraße / Xantener Straße. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 69-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Kalkar, in einem grauen VW Passat, die Kastellstraße in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs. Als der Kalkarer beabsichtigte in den Kreisverkehr einzufahren, übersah er den vorfahrtberechtigten Radfahrenden und es kam zur Kollision. Der Gocher verletzte sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Trike als auch am VW Passat entstand leichter Sachschaden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell