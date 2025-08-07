Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Autofahrer übersieht Rennradfahrer: 59-Jähriger schwer verletzt

Kalkar-Altkalkar (ots)

Am Dienstag (5. August 2025) kam es gegen 17:45 Uhr an der Xantener Straße in Kalkar zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger niederländischer Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Pkw der Marke "Saab" die Xantener Straße in Fahrtrichtung Xanten. Auf Höhe der Einmündung "Am Bahndamm" beabsichtigte der Niederländer (Kerkrade) nach rechts abzubiegen, übersah dabei aber einen entgegenkommenden Rennradfahrer. Der 59-jährige befuhr zu diesem Zeitpunkt, mit seinem Rennrad, den Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Kalkar. Durch die Kollision zog sich der 59-jährige Sonsbecker, welcher zum Unfallzeitpunkt einen Helm trug, schwere Verletzungen zu und wurde deshalb in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw sowie am Rennrad entstand Sachschaden. (pp)

