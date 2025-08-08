Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstähle auf dem Baustellengelände der Feuerwehr: Unbekannte Täter entwendeten Kabel

Goch (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag (5.August 2025), 14:00 Uhr, und Donnerstag, (7.August 2025), 11:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle (Neubau einer Feuerwehr) mehrere Stromkabel, welche aus der Gebäudefassade bzw. aus der Erde rausragten. Weiterhin wurden zwei Stromkästen aufgebrochen, welche sich auf der Baustelle befanden. Aus diesen wurden ebenfalls Kabel entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Goch unter 02823 1080 entgegen.(se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell