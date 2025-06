POL-COE: Ascheberg, Davensberg, Am Bahnhof/ Auto durchsucht

Coesfeld (ots) - An einem schwarzen Honda Civic Coupe am Eichendorffring in Davensberg haben Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Passiert ist das gegen 3.30 Uhr. Die Täter entwendeten ein Portemonnaie und ein Basecap. An der Burgstraße in Davensberg haben Unbekannte eine VW aufgebrochen. Zwischen 21 Uhr am Dienstag (03.06.25) und 6.45 Uhr am Mittwoch (04.06.25) schlugen die Täter die ...

