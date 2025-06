Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Davensberg/Autos aufgebrochen

Coesfeld (ots)

An einem schwarzen Honda Civic Coupe am Eichendorffring in Davensberg haben Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Passiert ist das gegen 3.30 Uhr. Die Täter entwendeten ein Portemonnaie und ein Basecap.

An der Burgstraße in Davensberg haben Unbekannte eine VW aufgebrochen. Zwischen 21 Uhr am Dienstag (03.06.25) und 6.45 Uhr am Mittwoch (04.06.25) schlugen die Täter die Beifahrerscheibe ein und entwendeten eine Geldbörse.

An der Straße Am Bahnhof in Davensberg öffneten Unbekannte am Mittwoch (04.06.25) einen Nissan NV200 gegen 5 Uhr. Wie sie ins Innere gelangten, ist derzeit nicht bekannt. Die Täter entwendeten Bargeld.

An einem schwarzen Skoda Kodiaq am Mühlendamm in Davensberg gelang es Unbekannten nicht, eine Scheibe einzuwerfen. Die Tatzeit liegt zwischen 19 Uhr am Dienstag (03.06.25) und 8 Uhr am Mittwoch (04.06.25).

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell