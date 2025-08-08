POL-KLE: Kleve - Elektronische Geräte aus Wohnung entwendet: Zeugen gesucht
Kleve-Kellen (ots)
Am Donnerstag (7. August 2025) kam es im Zeitraum zwischen 05:40 Uhr und 14:30 an der Briener Straße zu einem Einbruchsdiebstahl. Ein oder mehrere Täter hebelten die Schlafzimmertür des Geschädigten auf und entwendeten u. a. mehrere elektronische Geräte, darunter ein Microsoft Surface 8, eine Nintendo Switch mit dazugehörigen Spielen und eine Smartwatch der Marke Apple.
Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (se)
