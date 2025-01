Babenhausen (ots) - Zum Fortgang der Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen einer Auseinandersetzung am Donnerstagabend.(23.1.) Nach ersten Erkenntnissen kam es bereits in einem Shisha-Lokal in der Straße "Am Bahnhof" zu einem Streit mit dem geschädigten 35-Jährigen. Dieser wartete gegen 1.00 Uhr an der Bushaltestelle in derselben Straße, als ihn ein unbekannter Mann von hinten festhielt und ihn dann ins Gesicht ...

mehr