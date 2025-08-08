Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfall an der Europa-Radbahn: Radfahrer missachtet Stoppschild und verletzt sich schwer

Kleve-Donsbrüggen (ots)

Am Donnerstag (7. August 2025) kam es gegen 15:40 Uhr an der Mehrer Straße in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Mann aus Kleve befuhr mit einem blauen VW Touran die Mehrer Straße in Fahrtrichtung Mehr. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 46-jähriger Niederländer (Groningen), mit einem Rennrad, die Europa-Radbahn in Fahrtrichtung Kranenburg und beabsichtigte die Mehrer Straße zu queren. Dabei missachtete der Mann, welcher einen Fahrradhelm trug, ein Stoppschild und kollidierte mit dem blauen VW Touran. Der Niederländer verletzte sich durch die Kollision schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw sowie am Rennrad entstand Sachschaden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell