Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfallflucht: PKW erfasst Radfahrer und flüchtet - die Polizei sucht Unfallzeugen

Weeze (ots)

Am Mittwoch (6. März 2025) gegen 13:40 Uhr ereignete sich in Weeze im Einmündungsbereich Wember Straße/Flughafenring ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Unbekannte bog mit seinem PKW von der Wember Straße nach rechts in den Flughafenring ein. Gleichzeitig war ein Ehepaar aus Weeze mit ihren Pedelecs auf dem parallel verlaufenden Radweg in Richtung Wemb unterwegs. Das Pedelec des vorausfahrenden 74-Jährigen wurde von dem einbiegenden PKW erfasst, wodurch der Zweiradfahrer zu Fall kam. Die 70-jährige Ehefrau konnte nicht rechtzeitig ausweichen und stürzte ebenfalls mit ihrem Pedelec.

Das Verkehrskommissariat in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug, einem dunklen PKW, machen können.

Hinweise bitte unter 02831-1250.(se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell