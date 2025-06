Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Vollsperrung nach Unfall in Baustelle auf A 4

Stadtroda (ots)

Am Freitagmorgen gegen 4:15 Uhr ereignetet sich auf der A 4 bei Stadtroda in Richtung Dresden ein Auffahrunfall, in dessen Folge die Fahrbahn für 90 Minuten gesperrt werden musste. Ein 56-jähriger Kleintransporterfahrer aus Berlin war aufgrund Unaufmerksamkeit auf ein Sicherungsfahrzeug am Baustelleneingang aufgefahren. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Kleintransporterfahrer blieb unverletzt. Im Lkw der Sicherungsfirma befand sich kein Fahrer. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe binden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 80.000 EUR.

