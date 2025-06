Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zeugenaufruf nach Steinewürfen auf A 71 bei Meiningen

Meiningen (ots)

Am Sonntagabend den 01.06.2025, um 22:44 Uhr, wurde per Notruf mitgeteilt, dass mehrere Steine auf der Richtungsfahrbahn Sangerhausen der Autobahn 71 zwischen den Anschlussstellen Meiningen/Süd und Meiningen/Nord liegen sollen. Mehrere Fahrzeuge hatten die Steine bereits überfahren. Die Steine wurden von einer dortigen Wildwechselbrücke auf die Fahrbahn geworfen. Mehrere Fahrzeuge erlitten dadurch Sachschäden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 10.000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen auf der geannten Wildbrücke wahrgenommen und kann hierzu sachdienliche Hinweise geben? Hinweise sind bitte per Telefon an die Autobahnpolizeistation-Süd in Zella-Mehlis, Tel. 03681-321325, unter Angabe des Az VST/0140007/2025 oder jede andere Polizeidienststelle zu richten.

