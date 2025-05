POL-EL: Neuenhaus - Pkw-Fahrer bei Unfall verletzt

Haselünne (ots) - Zwischen dem 9. und dem 22. Mai haben bislang unbekannte Täter versucht, die Seitentür eines Wohnhauses in der Straße Am Wiesengrund in Haselünne aufzubrechen. Der Versuch misslang. Es entstanden Beschädigungen an der Tür. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961 / 958700 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

mehr