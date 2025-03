Polizei Köln

POL-K: 250326-1-K Tödlicher Verkehrsunfall - Mann am Bahnübergang von Stadtbahn erfasst

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag (26. März) in Köln-Marsdorf ist am Bahnübergang an der Horbeller Straße ein Fußgänger (35) von einer Stadtbahn der Linie 7 erfasst und tödlich verletzt worden. Er verstarb noch am Unfallort.

Laut Zeugen soll der 35-Jährige gegen 9.45 Uhr trotz der geschlossenen Schrankenanlage unvermittelt über den Bahnübergang gelaufen sein. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern jedoch noch an.

Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Köln war vor Ort um Spuren zu sichern. Die Horbeller Straße bleibt für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen ab der Dürener Straße und der Kölner Straße gesperrt. (ph/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell