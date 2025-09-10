PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Garten- und Landschaftsbaubetrieb

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brake - Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Dienstag, 09.09.2025, Zutritt zu einem Firmengelände an der Straße Brinkholz und stahlen mehrere Werkzeuge.

Zwischen 17:30 Uhr und 06:30 Uhr, am Dienstag, gelangten die Täter auf das Gelände. Auf der Suche nach Diebesgut brachen sie auch einen VW Crafter auf.

Sie stahlen eine Motorsäge und einen Winkelschleifer der Marke Stihl, einen Ego Freischneider, einen Elektrowinkelschleifer von Bosch und Akkus von Stihl.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld

