POL-BI: Einbruch in Garten- und Landschaftsbaubetrieb
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Brake - Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Dienstag, 09.09.2025, Zutritt zu einem Firmengelände an der Straße Brinkholz und stahlen mehrere Werkzeuge.
Zwischen 17:30 Uhr und 06:30 Uhr, am Dienstag, gelangten die Täter auf das Gelände. Auf der Suche nach Diebesgut brachen sie auch einen VW Crafter auf.
Sie stahlen eine Motorsäge und einen Winkelschleifer der Marke Stihl, einen Ego Freischneider, einen Elektrowinkelschleifer von Bosch und Akkus von Stihl.
Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.
