Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Breisach

Breisach am Rhein (ots)

Ein seit zwei Jahren mit Haftbefehl gesuchter Mann ist bei der Einreise aus Frankreich festgenommen worden. Er verbüßt nun eine mehrmonatige Freiheitsstrafe.

Am Dienstag (20.05.2025) geriet der bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige am Grenzübergang in Breisach am Rhein in die Kontrolle der Bundespolizei. Eine Überprüfung ergab, dass ihn im Jahr 2023 ein Gericht wegen Betruges zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt hatte, die der in Frankreich wohnende Mann bislang jedoch nicht antrat. Aus diesem Grund hatte die Staatsanwaltschaft vor zwei Jahren einen Haftbefehl erlassen. Nach der Festnahme des 45-Jährigen, erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell