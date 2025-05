Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme am Grenzübergang Lottstetten

Lottstetten (ots)

Weil er ihm Jahr 2020 nicht zur gegen ihn angesetzten Hauptverhandlung erschienen war, wurde ein 44-Jähriger mit einem Haftbefehl gesucht. Bei der Einreise am Grenzübergang Lottstetten wurde der Mann festgenommen.

Einsatzkräfte des Zoll kontrollierten den schweizerischen Staatsangehörigen am Dienstagmittag (20.05.25) bei der Einreise am Grenzübergang Lottstetten. Die Überprüfung des 44-Jährigen ergab, dass gegen ihn ein Vorführhaftbefehl vorliegt, weshalb er an die Bundespolizei übergeben wurde. Der Haftbefehl gegen den Mann bestand, da er im Jahr 2020 nicht zu einer gegen ihn angesetzten Hauptverhandlung wegen des Vorwurfs auf eine Verbrechen nach dem Betäubungsmittelgesetz erschienen war. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen und nach in Kraft setzen des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell