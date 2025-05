Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Geldstrafe nicht bezahlt, Gesuchte muss in Haft

Weil am Rhein (ots)

Eine vor drei Jahren rechtskräftig verurteilte und mit Haftbefehl gesuchte Frau ist von der Bundespolizei am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen gefasst worden. Da sie eine Geldstrafe von 2.000 Euro nicht bezahlen konnte, muss sie für mehrere Monate ins Gefängnis.

Ein Gericht hatte die Frau wegen des mehrfachen gemeinschaftlichen Diebstahls und Betrugs zu einer Geldstrafe verurteilt, die die 31-Jährige in Rumänien wohnhafte Frau aber nicht bezahlt hat. Darum hatte die Staatsanwaltschaft vor zwei Jahren einen Haftbefehl erlassen. Am Sonntag (18.05.2025) kontrollierten Einsatzkräfte die rumänische Staatsangehörige bei der Einreise in einer grenzüberschreitenden Straßenbahn aus der Schweiz und nahmen sie fest. Da sie die ausstehende Geldstrafe nicht begleichen konnte, steht ihr jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe bevor.

