Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gefälschte Fahrerlaubnis - Mann wird Einreise verweigert

Neuenburg am Rhein (ots)

Ein 48-Jähriger ist beim Versuch aus Frankreich nach Deutschland einzureisen gescheitert. Er musste wieder zurück nach Frankreich.

Am Montag (19.05.2025) kontrollierten Einsatzkräfte den türkischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Rheinbrücke. Der Mann der mit einem Pkw unterwegs war, konnte lediglich einen ungültigen französischen Aufenthaltstitel sowie eine spanische Fahrerlaubnis zur Kontrolle vorlegen. Bei der Überprüfung der vorgelegten Fahrerlaubnis stellten die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale fest. Nicht nur wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, sondern auch wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren ein. Nach Sicherstellung der Fahrerlaubnis als Beweismittel, erfolgte die Zurückweisung nach Frankreich.

