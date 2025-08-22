PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AC: Verkehrsunfall: 7-Jähriger wird verletzt - Polizei sucht Autofahrerin und Zeugen

Aachen (ots)

Am Donnerstagabend (21.08.25) ist ein Kind bei einem Unfall im Stadtteil Brand schwer verletzt worden.

Der Junge war nach bisherigen Erkenntnissen gegen 21:30 Uhr mit seinem Tretroller unvermittelt zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn "Am Reulert" gefahren. Dort kam es zu einer Kollision mit einem vorbeifahrenden Wagen. Das Kind stürzte. Die Fahrerin eines dunklen BMWs hielt an, gab dem Vater des Jungen, der zum Unfallort geeilt war, eine Telefonnummer und entfernte sich anschließend. Erst später riefen die Eltern des Jungen einen Rettungswagen. Es stellte sich heraus, dass das Kind einen Unterschenkelbruch erlitten hatte. Im Rahmen der Unfallaufnahme versuchten die Einsatzkräfte vergeblich, die Autofahrerin zu erreichen. Die angegebene Telefonnummer ist nicht vergeben. Der 7-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Gesucht wird die Autofahrerin und/ oder Zeugen, die Hinweise geben können: Melden Sie sich bitte tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 42101 oder außerhalb der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 0. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

