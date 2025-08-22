PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Streife - Verkehrskontrolle führt zu Drogenfund

Aachen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle der gemeinsamen Streife der Polizei Aachen und der Polizei Belgien sind am Mittwochnachmittag (20.08.25) zwei mutmaßliche Drogenhändler aufgeflogen.

Kurz nach 15 Uhr hatten der belgische und der deutsche Polizist in der Borngasse ein Fahrzeug mit zwei Insassen (21 und 20 Jahre alt) gemeinsam kontrolliert. Da die beiden Polizisten aus dem Fahrzeug Cannabisgeruch wahrnahmen, sollte der Wagen durchsucht werden. Damit war einer der beiden Männer nicht einverstanden. Nach telefonischer Rücksprache mit dem zuständigen Staatsanwalt und dem zuständigen Richter wurde die Durchsuchung schließlich angeordnet und durchgeführt.

In einer Tasche im Auto entdeckten die Polizisten Marihuana, Haschisch und THC-Süßigkeiten (Tetrahydrocannabinol) in kleinen Plastiktüten verkaufsfertig verpackt. Außerdem fand man bei einem der beiden Insassen einen dreistelligen Geldbetrag. Aufgrund der Stückelung wird davon ausgegangen, dass die Männer offensichtlich mit Drogen handeln. Auf richterliche Anordnung wurden im Anschluss auch ihre Wohnungen in Aachen durchsucht. Das Betäubungsmittel, das Geld und die Handys der beiden Männer wurden sichergestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Handeltreibens mit Cannabis aufgenommen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 09:35

    POL-AC: Auseinandersetzung am Adalbertsteinweg - Täter flüchten

    Aachen (ots) - Am Donnerstagabend (20.08.2025) hat es eine körperliche Auseinandersetzung am Adalbertsteinweg gegeben. Dabei wurden drei Männer leicht verletzt. Gegen 21:30 Uhr kam es zunächst zwischen den Beteiligten zu einem lautstarken Streit, bevor zwei der Männer von drei anderen körperlich angegriffen wurden. Einer der Täter soll laut Zeugenaussagen ein ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 11:06

    POL-AC: Alleinunfall in Eilendorf: Frau fährt gegen geparktes Auto

    Aachen (ots) - Nach einem Unfall auf der Nirmer Straße ist eine Autofahrerin am Dienstag (19.08.25) in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 72-Jährige in ihrem Wagen gegen 17:15 Uhr aus ungeklärter Ursache gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Ein Passant rief einen Rettungswagen. An beiden Autos entstand Sachschaden. Die Aachenerin wurde zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren