Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Streife - Verkehrskontrolle führt zu Drogenfund

Aachen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle der gemeinsamen Streife der Polizei Aachen und der Polizei Belgien sind am Mittwochnachmittag (20.08.25) zwei mutmaßliche Drogenhändler aufgeflogen.

Kurz nach 15 Uhr hatten der belgische und der deutsche Polizist in der Borngasse ein Fahrzeug mit zwei Insassen (21 und 20 Jahre alt) gemeinsam kontrolliert. Da die beiden Polizisten aus dem Fahrzeug Cannabisgeruch wahrnahmen, sollte der Wagen durchsucht werden. Damit war einer der beiden Männer nicht einverstanden. Nach telefonischer Rücksprache mit dem zuständigen Staatsanwalt und dem zuständigen Richter wurde die Durchsuchung schließlich angeordnet und durchgeführt.

In einer Tasche im Auto entdeckten die Polizisten Marihuana, Haschisch und THC-Süßigkeiten (Tetrahydrocannabinol) in kleinen Plastiktüten verkaufsfertig verpackt. Außerdem fand man bei einem der beiden Insassen einen dreistelligen Geldbetrag. Aufgrund der Stückelung wird davon ausgegangen, dass die Männer offensichtlich mit Drogen handeln. Auf richterliche Anordnung wurden im Anschluss auch ihre Wohnungen in Aachen durchsucht. Das Betäubungsmittel, das Geld und die Handys der beiden Männer wurden sichergestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Handeltreibens mit Cannabis aufgenommen. (sk)

