Polizei Aachen

POL-AC: Einbruch in Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen

Eschweiler (ots)

Unbekannte sind in ein Vereinsheim im Stadtteil Bergrath eingebrochen und haben viel Schaden hinterlassen. Der Einbruch muss in der Zeit zwischen Dienstagabend (19.08.25/ 21:30 Uhr) und heute Vormittag (20.08.25/ 9:35 Uhr) passiert sein.

Nach ersten Erkenntnissen sind die Unbekannten gewaltsam in das Vereinsheim in der Straße "Im Felde" eingedrungen. Sie haben unter anderem Fensterscheiben beschädigt, Mobiliar umgestürzt und teilweise zerstört sowie Wasserhähne aufgedreht. Es entstand erheblicher Sachschaden. Ob und was gestohlen worden ist, kann momentan noch nicht final gesagt werden. Die Kriminalwache der Polizei Aachen hat die Spurensicherung übernommen.

Die zuständige Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise. Wer im möglichen Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bitte melden: tagsüber unter 0241-9577 33301 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210.

