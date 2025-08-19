Polizei Aachen

POL-AC: Vorsätzliche Brandstiftung in leerstehendem Haus

Aachen (ots)

In einem leerstehenden Gebäude im Stadtteil Brand hat es am Montagabend (18.08.25) gebrannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer kurz nach 20 Uhr in der Straße Weiern ausgebrochen. Das Feuer zerstörte die Matratze und persönliche Gegenstände eines obdachlosen Mannes. Der 27-Jährige befand sich zum Tatzeitpunkt nicht in dem Haus. Verletzt wurde niemand. Laut Zeugenaussagen sollen zwei Personen zum Tatzeitpunkt aus dem Gebäude gelaufen sein. Bereits am Samstag (16.08.25) hatten in der gleichen Örtlichkeit Gegenstände gebrannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verbrechenstatbestandes der vorsätzlichen Brandstiftung eingeleitet. Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, soll sich bitte melden: tagsüber unter 0241-9577 31101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell