PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Vorsätzliche Brandstiftung in leerstehendem Haus

Aachen (ots)

In einem leerstehenden Gebäude im Stadtteil Brand hat es am Montagabend (18.08.25) gebrannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer kurz nach 20 Uhr in der Straße Weiern ausgebrochen. Das Feuer zerstörte die Matratze und persönliche Gegenstände eines obdachlosen Mannes. Der 27-Jährige befand sich zum Tatzeitpunkt nicht in dem Haus. Verletzt wurde niemand. Laut Zeugenaussagen sollen zwei Personen zum Tatzeitpunkt aus dem Gebäude gelaufen sein. Bereits am Samstag (16.08.25) hatten in der gleichen Örtlichkeit Gegenstände gebrannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verbrechenstatbestandes der vorsätzlichen Brandstiftung eingeleitet. Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, soll sich bitte melden: tagsüber unter 0241-9577 31101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 15:26

    POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht nach Vermisstem

    Eschweiler (ots) - Seit Anfang August sucht die Polizei nach einem 44-jährigen Mann aus Eschweiler. Der Erwachsene wohnt in einer Einrichtung für betreutes Wohnen. Dort ist er zuletzt am 01.08.2025 gesehen worden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: schlanke Statur, 1,90 cm groß, sehr kurze Haare, schwarze runde Brille, 3-Tage-Bart. Zur Bekleidung des Mannes ist nichts bekannt. Andere Fahndungs- und Suchmaßnahmen ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:08

    POL-AC: Auto kollidiert mit Fußgängern - drei Verletzte

    Aachen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Brand sind am späten Freitagnachmittag (15.08.25) drei Menschen verletzt worden, ein Baby schwer. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Autofahrer gegen 17:20 Uhr aus Richtung Kornelimünster in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, als er mit seinem Fahrzeug nach links in die Ringstraße abbog. Dabei übersah er offensichtlich drei Menschen, die sich gerade auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren