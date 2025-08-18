PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht nach Vermisstem

Eschweiler (ots)

Seit Anfang August sucht die Polizei nach einem 44-jährigen Mann aus Eschweiler.

Der Erwachsene wohnt in einer Einrichtung für betreutes Wohnen. Dort ist er zuletzt am 01.08.2025 gesehen worden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: schlanke Statur, 1,90 cm groß, sehr kurze Haare, schwarze runde Brille, 3-Tage-Bart. Zur Bekleidung des Mannes ist nichts bekannt.

Andere Fahndungs- und Suchmaßnahmen verliefen bisher erfolglos. Wer Hinweise zum Vermissten oder zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0241-9577 34290 (oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210) zu melden.

Ein Foto des Vermissten ist im Fahndungsportal NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/177792 (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 11:08

    POL-AC: Auto kollidiert mit Fußgängern - drei Verletzte

    Aachen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Brand sind am späten Freitagnachmittag (15.08.25) drei Menschen verletzt worden, ein Baby schwer. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Autofahrer gegen 17:20 Uhr aus Richtung Kornelimünster in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, als er mit seinem Fahrzeug nach links in die Ringstraße abbog. Dabei übersah er offensichtlich drei Menschen, die sich gerade auf der ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:04

    POL-AC: Kontrolle verloren - Alleinunfall eines Motorradfahrers

    Eifel/ Roetgen/ Simmerath (ots) - Bei einem Unfall auf der Hahner Straße (L12) ist am Sonntagmittag (17.08.25) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann war auf seinem Motorrad kurz nach 13 Uhr zwischen Roetgen-Mulartshütte und Simmerath-Lammersdorf unterwegs gewesen, als er aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren