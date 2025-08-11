Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorradunfall mit zwei Verletzten

Rodewald (ots)

(Kun) In Rodewald ist es am Sonntag, dem 10.08.2025 um 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern gekommen. Die beiden Motorradfahrer fuhren hintereinander in der Ortschaft Rodewald. Durch eine Unachtsamkeit nahm der hinten fahrende 17-jährige Heranwachsende aus Uchte den Bremsvorgang des vorausfahrenden 16-jährigen Heranwachsenden aus Heemsen, mit dessen 16 -jährigen Sozius ebenfalls aus Heemsen, nicht wahr und fuhr auf. Beide Motorradfahrer kamen dadurch zu Fall und verletzten sich dabei leicht. Der Soziusfahrer blieb unverletzt. An beiden Motorrädern entstand leichter Sachschaden.

