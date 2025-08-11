Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei sucht Zeugen zur Sachbeschädigung und Nötigung im Straßenverkehr

Rehburg-Loccum (ots)

(Kun) Die Polizei Stolzenau sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einer Sachbeschädigung und Nötigung im Straßenverkehr zu der es am Sonntag, dem 10.08.2025 um 17:50 Uhr in der Heidtorstraße Höhe Hausnummer 4 in Rehbug-Loccum gekommen ist. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer nötigte mit seinem Auto eine 67 -jährige Frau ihren Wagen zunächst zu halten, indem er sein Auto quer vor ihres stellte. Als die Frau aus Husum anschließend an dem querstehenden Fahrzeug vorbeifahren wollte, stieg der Verkehrsteilnehmer aus und trat gegen das Auto der Husumerin. Hierbei entstand am Auto ein geschätzter Schaden von 1200 EUR. Die Polizei bittet den Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber sich bei der Polizei Stolzenau unter 05761/90200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell