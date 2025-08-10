Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin
Rinteln (ots)
(bae)Am 08.08.2025 um 18:12 Uhr kam es in Rinteln zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Ein 59-jähriger Eisberger wollte mit seinem Mercedes aus der Hafenstraße nach links auf die Bahnhofstraße einbiegen. Hierbei übersah er, die ihm entgegenkommende, 54-jährige Rintelnerin mit ihrem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, dadurch wurde die Rintelnerin verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Zu der Schwere der Verletzungen konnten noch keine Angaben gemacht werden.
