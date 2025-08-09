PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Kradfahrer bei Verkehrsunfällen in Messenkamp und Apelern verletzt

Bad Nenndorf (ots)

(ps) Am Samtag, den 09.08.25, haben sich im Zuständigkeitsbereich des PK Bad Nenndorf zwei Verkehrsunfälle ereignet, bei denen Kradfahrer und der Fahrer eines Pkw verletzt worden sind.

Gegen 09:12 Uhr ist es auf der B442 zwischen Messenkamp und der Kreisgrenze zu dem ersten Verkehrsunfall gekommen. Dabei haben ein Pkw und ein nachfolgendes Krad gleichzeitig einen vorausfahrenden Pkw überholen wollen, weshalb es schließlich zwischen den Überholenden zum Zusammenstoß gekommen ist. Dabei ist der 30-jährige Fahrer des Pkw aus Bad Münder leicht verletzt und der 60-jährige Kradfahrer aus Rehburg-Loccum schwer verletzt worden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 10.000 Euro. Das Krad ist nicht mehr fahrbereit gewesen und abgeschleppt worden. Während der Verkehrsunfallaufnahme ist es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Die Polizei Bad Nenndorf bittet Zeugen, sich telefonisch unter 05723/7492-0 zu melden.

Gegen 12:30 Uhr hat sich der zweite Verkehrsunfall auf der L443 zwischen Apelern und Schoholtensen, auf Höhe des Abzweiges nach Reinsdorf, ereignet. Dabei ist eine aus dem Auetal kommende 27-jährige aus Hameln mit ihrem Pkw nach links in Richtung Reinsdorf abgebogen und hat dabei den entgegenkommenden 21-jährigen Kradfahrer aus Wunstorf übersehen. Beide Fahrzeuge sind zusammengestoßen, wodurch der Kradfahrer schwer verletzt worden ist. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro entstanden. Die Fahrzeuge sind abgeschleppt worden. Während der Verkehrsunfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten durch die Straßenmeisterei ist es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

