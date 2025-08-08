Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wem gehört dieses Fahrrad?

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht die Eigentümerin oder den Eigentümer dieses schwarz-weißen Mountainbikes der Marke Giant (Modell Talon).

Das Fahrrad wurde am 04.07.2025 am Nienburger Bahnhof aufgefunden.

Sollte Ihnen dieses Fahrrad nachweislich gehören, können Sie sich bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021 92120 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell