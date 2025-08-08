Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Wem gehört dieses Fahrrad?
Nienburg (ots)
(Thi) Die Polizei Nienburg sucht die Eigentümerin oder den Eigentümer dieses schwarz-weißen Mountainbikes der Marke Giant (Modell Talon).
Das Fahrrad wurde am 04.07.2025 am Nienburger Bahnhof aufgefunden.
Sollte Ihnen dieses Fahrrad nachweislich gehören, können Sie sich bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021 92120 melden.
Nina Thieme
Nina Thieme
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
