POL-NI: Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Nienstädt (ots)

(ma)

Von Mittwoch auf Donnerstag sind auf einem rückwärtigen Firmengelände an der Industriestraße in Nienstädt fünf Firmenfahrzeuge aufgebrochen worden, wobei die Täter aus den parkenden Transportern diverse Werkzeuge stahlen. Die genaue Schadenssumme ist momentan noch nicht abschließend feststellbar.

Nach den bisherigen Erkenntnissen haben sich die Täter vermutlich mit einem Fahrzeug über eine Wiese aus Richtung der Straße "Kleefeld" dem eingefriedeten Grundstück der geschädigten Firma genähert, um von dort auf den Hof bzw. an die abgestellten Fahrzeuge zu gelangen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722-28940, entgegen.

Derzeit werden noch Tatzusammenhänge zu gleichgelagerten Straftaten im Bereich Stadthagen überprüft, wo es im selben Tatzeitraum zu Fahrzeugaufbrüchen bzw. Werkzeugdiebstählen gekommen ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bückeburg
Ulmenallee 9
31675 Bückeburg
Matthias Auer
Telefon: 05722/2894-154
E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

  • 08.08.2025 – 11:20

    POL-NI: Zeugenaufruf nach zwei Fahrzeugaufbrüchen

    Stadthagen (ots) - (Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen und Hinweisgeber zu zwei Fahrzeugaufbrüchen die sich zwischen dem 06. und dem 07.08.2025 in Stadthagen ereigneten. Bei der Tafel an der Grubener Straße 1 schlugen bislang unbekannte Täter zwischen Mittwoch 15:30 Uhr und Donnerstag 07:30 Uhr die Beifahrerscheibe eines VW Crafters ein. Entwendet wurde vermutlich nichts. Der Schaden beläuft sich auf mehrere ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:09

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Angriff mit Baseballschläger

    Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am Donnerstag den 07.08.2025 gegen 20 Uhr auf der Von-Philipsborn-Straße Höhe Hausnummer 7 ereignete. Etwa drei bis vier bislang unbekannte Täter sollen das 31-jährige Opfer mit einem Baseballschläger zusammengeschlagen haben. Das Opfer musste daraufhin verletzt in ein Krankenhaus verbracht ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:03

    POL-NI: Trunkenheit im Verkehr Teil 2

    Rinteln (ots) - (Thi) Nachdem Beamte des Polizeikommissariats Rinteln am Mittwoch einen 40-Jährigen mit 2,43 Promille im Straßenverkehr festgestellt hatten (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/6092341), steigerte der Mann seinen Pegel leider noch weiter. Das Fahrzeug musste der Beschuldigte auf dem Mc-Donalds-Parkplatz stehen lassen. Er wurde jedoch gebeten, dieses zeitnah abholen zu lassen. Nachdem ...

    mehr
