Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Nienstädt (ots)

(ma)

Von Mittwoch auf Donnerstag sind auf einem rückwärtigen Firmengelände an der Industriestraße in Nienstädt fünf Firmenfahrzeuge aufgebrochen worden, wobei die Täter aus den parkenden Transportern diverse Werkzeuge stahlen. Die genaue Schadenssumme ist momentan noch nicht abschließend feststellbar.

Nach den bisherigen Erkenntnissen haben sich die Täter vermutlich mit einem Fahrzeug über eine Wiese aus Richtung der Straße "Kleefeld" dem eingefriedeten Grundstück der geschädigten Firma genähert, um von dort auf den Hof bzw. an die abgestellten Fahrzeuge zu gelangen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722-28940, entgegen.

Derzeit werden noch Tatzusammenhänge zu gleichgelagerten Straftaten im Bereich Stadthagen überprüft, wo es im selben Tatzeitraum zu Fahrzeugaufbrüchen bzw. Werkzeugdiebstählen gekommen ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell