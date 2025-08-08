PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Zeugenaufruf nach zwei Fahrzeugaufbrüchen

Stadthagen (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen und Hinweisgeber zu zwei Fahrzeugaufbrüchen die sich zwischen dem 06. und dem 07.08.2025 in Stadthagen ereigneten.

Bei der Tafel an der Grubener Straße 1 schlugen bislang unbekannte Täter zwischen Mittwoch 15:30 Uhr und Donnerstag 07:30 Uhr die Beifahrerscheibe eines VW Crafters ein. Entwendet wurde vermutlich nichts. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zudem entwendeten bislang unbekannter Täter zwischen Mittwoch 17:30 und Donnerstag 07:30 Uhr diverses Werkzeug von der Ladefläche eines Transporters, welcher am Fahrbahnrand der Stadthäger Straße Höhe Hausnummer 1 geparkt war. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Tatzusammenhänge werden geprüft.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Thieme
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

  • 08.08.2025 – 10:09

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Angriff mit Baseballschläger

    Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am Donnerstag den 07.08.2025 gegen 20 Uhr auf der Von-Philipsborn-Straße Höhe Hausnummer 7 ereignete. Etwa drei bis vier bislang unbekannte Täter sollen das 31-jährige Opfer mit einem Baseballschläger zusammengeschlagen haben. Das Opfer musste daraufhin verletzt in ein Krankenhaus verbracht ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:03

    POL-NI: Trunkenheit im Verkehr Teil 2

    Rinteln (ots) - (Thi) Nachdem Beamte des Polizeikommissariats Rinteln am Mittwoch einen 40-Jährigen mit 2,43 Promille im Straßenverkehr festgestellt hatten (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/6092341), steigerte der Mann seinen Pegel leider noch weiter. Das Fahrzeug musste der Beschuldigte auf dem Mc-Donalds-Parkplatz stehen lassen. Er wurde jedoch gebeten, dieses zeitnah abholen zu lassen. Nachdem ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 08:31

    POL-NI: Polizei sucht Unfallzeugen

    Husum (ots) - (Kun) Am Donnerstag, den 07.08.2025 zwischen 14:15 Uhr und 19:35 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz am Heye Glas See. Das Auto einer 64-jährigen Frau aus Langenhagen wurde vermutlich beim Ausparken von einem auffällig gelben Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf 1200 EUR geschätzt. Die Polizei Stolzenau bittet den Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber, sich ...

    mehr
