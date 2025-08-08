Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach zwei Fahrzeugaufbrüchen

Stadthagen (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen und Hinweisgeber zu zwei Fahrzeugaufbrüchen die sich zwischen dem 06. und dem 07.08.2025 in Stadthagen ereigneten.

Bei der Tafel an der Grubener Straße 1 schlugen bislang unbekannte Täter zwischen Mittwoch 15:30 Uhr und Donnerstag 07:30 Uhr die Beifahrerscheibe eines VW Crafters ein. Entwendet wurde vermutlich nichts. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zudem entwendeten bislang unbekannter Täter zwischen Mittwoch 17:30 und Donnerstag 07:30 Uhr diverses Werkzeug von der Ladefläche eines Transporters, welcher am Fahrbahnrand der Stadthäger Straße Höhe Hausnummer 1 geparkt war. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Tatzusammenhänge werden geprüft.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell