Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Polizei sucht Unfallzeugen

Husum (ots)

(Kun) Am Donnerstag, den 07.08.2025 zwischen 14:15 Uhr und 19:35 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz am Heye Glas See. Das Auto einer 64-jährigen Frau aus Langenhagen wurde vermutlich beim Ausparken von einem auffällig gelben Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf 1200 EUR geschätzt. Die Polizei Stolzenau bittet den Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 05761/90200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Gesa Kuna
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

