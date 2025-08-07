Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-STH: Bedrohnung des Personals im MC Donald's in Stadthagen
Stadthagen (ots)
(KER) Am Sonntag, den 20.07.25, gegen 21:00 Uhr, kommt es im Schnellrestaurant MC Donalt's in Stadthagen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Kunden und dem Personal. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wird einer der Angestellten vom Täter beleidigt und dahingehend bedroht, das er, der Täter, dem Opfer auf die Fresse schlagen werde. Ferner wird das Opfer mit Speiseeis beworfen. Der Täter soll südländischer Herkunft gewesen sein. Hinweise zum Tathergang und dem Täter, bitte an das Polizeikommissariat Stadthagen, oder jede andere Polizeidienststelle.
