Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Bedrohnung des Personals im MC Donald's in Stadthagen

Stadthagen (ots)

(KER) Am Sonntag, den 20.07.25, gegen 21:00 Uhr, kommt es im Schnellrestaurant MC Donalt's in Stadthagen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Kunden und dem Personal. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wird einer der Angestellten vom Täter beleidigt und dahingehend bedroht, das er, der Täter, dem Opfer auf die Fresse schlagen werde. Ferner wird das Opfer mit Speiseeis beworfen. Der Täter soll südländischer Herkunft gewesen sein. Hinweise zum Tathergang und dem Täter, bitte an das Polizeikommissariat Stadthagen, oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

