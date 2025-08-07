Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mit 2,43 Promille im Straßenverkehr

Rinteln (ots)

(Thi) Am Mittwoch den 06.08.2025 erhielten Beamte der Polizei Rinteln einen Einsatz zum Mc Donalds Restaurant an der Konrad-Adenauer-Straße in Rinteln.

Ein Mitarbeiter meldete einen Seat-Fahrer, der im McDrive durch eine verwaschene Aussprache auffiel.

Eine Kontrolle des Fahrzeugführers vor Ort bestätigte den Verdacht. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille. Der 40-Jährige aus Rinteln wurde zu einer Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Der Führerschein wurde entzogen und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell