Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mit 2,43 Promille im Straßenverkehr

Rinteln (ots)

(Thi) Am Mittwoch den 06.08.2025 erhielten Beamte der Polizei Rinteln einen Einsatz zum Mc Donalds Restaurant an der Konrad-Adenauer-Straße in Rinteln.

Ein Mitarbeiter meldete einen Seat-Fahrer, der im McDrive durch eine verwaschene Aussprache auffiel.

Eine Kontrolle des Fahrzeugführers vor Ort bestätigte den Verdacht. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille. Der 40-Jährige aus Rinteln wurde zu einer Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Der Führerschein wurde entzogen und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Nina Thieme
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

  • 07.08.2025 – 12:59

    POL-NI: Unfall zwischen Reh und Motorrad

    Balge (ots) - (Thi) Am Mittwoch den 06.08.2025 ereignete sich in Balge/Bötenberg auf der K52 (Bötenberger Straße) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Marklohe befuhr mit seinem Honda die K 52 aus Richtung Dolldorf kommend in Richtung Neulohe/B6. Als ein Reh die Fahrbahn kreuzte, kam es zum Zusammenstoß. In der Folge stürzte der Motorradfahrer und wurde ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 12:43

    POL-NI: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

    Stadthagen/Wendthagen-Ehlen (ots) - (Thi) Am Mittwoch den 06.08.2025 ereignete sich gegen 12:07 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße Ecke Schaumburger Weg in Stadthagen (Wendthagen-Ehlen). Eine 82-Jährige aus Stadthagen fuhr mit ihrem BMW vom rechten Fahrbahnrand der Hauptstraße an und hatte dabei den Fahrtrichtungsanzeiger nach rechts eingeschaltet. An der Kreuzung Schaumburger Weg/ Hauptstraße vergaß sie den ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 11:46

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Nienburg sucht den Verursacher, Zeugen oder Hinweisgeber zu einer Unfallflucht, die sich zwischen dem 05.08.2025, 9 Uhr, und dem 06.08.2025, 17 Uhr, in Nienburg ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Rangieren den Metallzaun eines Anwohners an der Göttinger Straße Nr. 7 und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Zaun ...

    mehr
