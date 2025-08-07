Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfall zwischen Reh und Motorrad

Balge (ots)

(Thi) Am Mittwoch den 06.08.2025 ereignete sich in Balge/Bötenberg auf der K52 (Bötenberger Straße) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Marklohe befuhr mit seinem Honda die K 52 aus Richtung Dolldorf kommend in Richtung Neulohe/B6.

Als ein Reh die Fahrbahn kreuzte, kam es zum Zusammenstoß. In der Folge stürzte der Motorradfahrer und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Der Schaden an dem Motorrad wird auf 1500 Euro geschätzt.

