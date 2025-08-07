Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Stadthagen/Wendthagen-Ehlen (ots)

(Thi) Am Mittwoch den 06.08.2025 ereignete sich gegen 12:07 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße Ecke Schaumburger Weg in Stadthagen (Wendthagen-Ehlen).

Eine 82-Jährige aus Stadthagen fuhr mit ihrem BMW vom rechten Fahrbahnrand der Hauptstraße an und hatte dabei den Fahrtrichtungsanzeiger nach rechts eingeschaltet. An der Kreuzung Schaumburger Weg/ Hauptstraße vergaß sie den Fahrtrichtungsanzeiger auszuschalten und fuhr geradeaus. Eine 29-Jährige aus Stadthagen bog mit ihrem Skoda aufgrund des Blinkens der 82-Jährigen sowie einem herannahenden Rettungswagen zügig nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Pkw.

Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt.

Der Schaden an den beiden Pkw wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell