Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Zeugenaufruf nach Vorfall in Selliner Restaurant

Sellin (ots)

Am Montag, dem 10. März 2025 gegen 13 Uhr kam es zu einem Vorfall in einem Selliner Restaurant in der Wilhelmstraße.

Nach dem Genuss eines angebotenen Getränkes klagte ein 62-jähriger Deutscher aus Niedersachsen über starke Beschwerden und Reizungen im Bereich des Mundes und der Speiseröhre und wurde dadurch erheblich verletzt. Der 62-Jährige wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Offenbar befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei Paare in diesem Restaurant. Die Kriminalpolizei sucht diese Personen, deren Aussagen für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein können, und bittet sie, sich bei der Kriminalpolizei in Sassnitz, Telefon 038392 307221, über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

