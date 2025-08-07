PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Privatwerkstatt

Rehburg_Loccum (ots)

(Kun) Am Vormittag des 20.07.2025 wurde in eine Privatwerkstatt in der Straße Heide in Rehburg-Loccum durch eine unbekannte Täterschaft eingebrochen. Aus der Werkstatt wurden diverse Werkzeuge und ein nicht fahrbereites und nicht angemeldetes Geländemotorrad entwendet. Der Schaden beläuft sich geschätzt auf 4000 EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter 05761/90200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Gesa Kuna
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 10:08

    POL-NI: Vermisste 13-Jährige wieder zu Hause

    Rehburg-Loccum (ots) - (Thi) Die am 04.08.2025 als vermisst gemeldete 13-Jährige aus Rehburg-Loccum ist wohlbehalten wieder zu Hause bei ihrer Familie. Die entsprechende Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/6091052 wird gelöscht und die Fahndung eingestellt. Vielen Dank bei der Mithilfe und den Hinweisen an die Polizei. Rückfragen bitte an: Nina Thieme Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 13:42

    POL-NI: Einbruch in Firma, ca. 10.000 EUR Schaden

    Rinteln (ots) - (Kun) Im Zeitraum vom Donnerstag, den 31.07.2025, 15:30 Uhr und Montag, den 04.08.2025, 09:10 Uhr entwendete eine unbekannte Täterschaft bei einer Firma in der Behrenstraße 3 in Rinteln diverse Gegenstände aus Eisenguss. Darunter auch 500 kg Gusseisenschrott. Hierbei entstand ein Schaden von geschätzt 10.000 EUR. Zeugen und Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren