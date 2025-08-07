Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Privatwerkstatt

Rehburg_Loccum (ots)

(Kun) Am Vormittag des 20.07.2025 wurde in eine Privatwerkstatt in der Straße Heide in Rehburg-Loccum durch eine unbekannte Täterschaft eingebrochen. Aus der Werkstatt wurden diverse Werkzeuge und ein nicht fahrbereites und nicht angemeldetes Geländemotorrad entwendet. Der Schaden beläuft sich geschätzt auf 4000 EUR. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter 05761/90200 zu melden.

