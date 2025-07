Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: LKW-Reifen macht sich selbstständig

Laubach (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall kam es gestern, am 15.07.2025 in 56759 Laubach. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr löste sich ein Hinterrad eines LKWs. Das Rad machte sich selbstständig, rollte zunächst links am Fahrzeug vorbei auf die Insel des Kreisverkehrs, entschied sich dann allerdings nach rechts in die stark abfallende Hauptstraße abzubiegen. Hier touchierte der Reifen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden PKW leicht. Dann setzte der Reifen seine Fahrt noch ca. 400 Meter bergab fort, durchbrach ein Fenster eines Firmengebäudes und schlug in ein Garagentor ein. Dort prallte der Reifen ab, sprang wieder durch das Fenster zurück und blieb am Straßenrand liegen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es entstand Sachschaden am Firmengebäude, sowie an den beteiligten Fahrzeugen und der Fahrbahn in Höhe von ca. 7.000 Euro. Die Unfallursache ist noch unklar.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell