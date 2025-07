Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Handtaschenraub

Bell (ots)

Am Sonntag, den 13.07.2025, gegen 12 Uhr, kam es auf dem Friedhofsparkplatz in Bell, Wehrer Straße, zum Raub einer Handtasche. Eine 87-jährige Frau wurde nach dem Friedhofsbesuch auf dem Parkplatz während des Einsteigens in den eigenen Pkw von einem blonden und einem dunkelhaarigen Mann angesprochen. Der dunkelhaarige Mann forderte von der Frau mit Drohung die Herausgabe aller Wertgegenstände. Als die Frau flüchten wollte, riss der Mann derart stark an der Handtasche der Frau, dass diese abriss und im Besitz der unbekannten Täter verblieb. Die Geschädigte konnte körperlich unverletzt vom Parkplatz flüchten. Die unbekannten Täter sollen kurz vor der Tat mit einem dunklen Pkw, welcher das amtliche Kennzeichen mit Ortskennung "KH" (für Bad Kreuznach) trägt, auf den Parkplatz aufgefahren sein. Eine Fahndung nach dem Pkw und den unbekannten Tätern verlief ohne Erfolg.

Die Kripo Mayen nimmt Hinweise unter der Tel. 02651-8010 zu verdächtigten Personen und Fahrzeugen entgegen.

