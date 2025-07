Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Abschlussmeldung zum Verkehrsunfall mit Motorrad in der Gemarkung Welcherath

Welcherath (ots)

Am 12.07.2025 gegen 16:34 Uhr wurde die Polizeiinspektion Adenau über einen schweren Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorrad auf der K89, zwischen Bruchhausen und Welcherath in Kenntnis gesetzt. Es handelte sich um einen alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über sein Motorrad und kam auf der Fahrbahn zur Fall. Er wurde schwerverletzt in die Uniklinik Bonn mittels Rettungshubschrauber verbracht. Es besteht keine akute Lebensgefahr. Die K89 ist wieder befahrbar. Die weitere Sachbearbeitung des Verkehrsunfalls erfolgt durch die Polizeiinspektion Adenau.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell