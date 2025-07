POL-PDMY: Randalierer mit Axt

Adenau (ots) - Am Mittwoch, den 09.07.2025 gegen 22:30 Uhr verunfallte ein mit vier Personen besetzter PKW auf der L10 zischen der Ortschaft Adenau und der Hohen Acht. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Alle Insassen wurden bei dem Unfall verletzt. Zwei Personen wurden mit einem Rettungswagen, eine Person mit einem Rettungshubscharuber in Krankenhäuser eingeliefert. ...

