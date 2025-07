POL-PDMY: Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen

Mayen, Uferstraße (ots) - In der Nacht vom 04.07.2025 auf den 05.07.2025 kam es in der Uferstraße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Dabei wurde der rechte Außenspiegel und die Stoßstange mutwillig beschädigt. Sollten Sie Hinweise zu einem Tatverdächtigen haben, bitten wir Sie sich bei der Polizeiinspektion in Mayen zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen Telefon: ...

