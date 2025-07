POL-PDMY: Mehrere Straftaten auf Feierlichkeit in Ediger-Eller

Bruttig-Fankel (ots) - Am Samstag, 5. Juli 2025, gegen 16:30 Uhr, stürzte ein 32 Jahre alter Motorradfahrer, auf der K36, zwischen Bruttig-Fankel und Mörsdorf. In einer Linkskurve verliert er die Kontrolle über sein Vehikel und rutscht weg. Der Motorradfahrer blieb mit dem Bein an der Schutzleitplanke hängen und verletzte sich am Unterschenkel. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad wurde ...

