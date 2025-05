Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Durchsuchungen im Zusammenhang mit 13 Raubüberfällen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein

Hannover (ots)

Die Staatsanwaltschaft (StA) Verden und das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen ermitteln in 13 Fällen wegen versuchten sowie schweren Raubes gegen die noch flüchtigen Tatverdächtigen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub. In Zusammenhang mit den Raubstraftaten haben die Ermittlungsbehörden am heutigen Mittwoch, 14.05.2025, in Berlin vier Objekte durchsucht. Die Maßnahmen wurden gegen Mittag beendet.

Die durchsuchten Objekte befinden sich in den Stadtbezirken Charlottenburg-Wilmersdorf, Schöneberg, Reineckendorf und Westend. Eine Durchsuchungsmaßnahme richtet sich konkret gegen eine 38-jährige Tatverdächtige. Die StA Verden und das LKA Niedersachsen ermitteln mittlerweile wegen Beihilfe zum schweren Raub. Eine weitere Durchsuchungsmaßnahme richtet sich konkret gegen eine unverdächtige Frau. Zur Wahrung schutzwürdiger privater Interessen können zu der Person keine näheren Angaben gemacht werden.

Bei den heutigen Durchsuchungsmaßnahmen beschlagnahmten die Ermittlerinnen und Ermittler mehrere Mobiltelefone, Laptops und weitere Datenträger. Diese werden nun ausgewertet. Ein Haftbefehl gegen die 38-jährige Tatverdächtige besteht aktuell nicht.

Darüber hinaus fahndet das LKA Niedersachsen weiter nach den noch flüchtigen Tatverdächtigen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg. Hinweise aus der Bevölkerung zum Aufenthaltsort der Gesuchten nimmt das LKA Niedersachsen weiterhin unter der Rufnummer 0511 9873-7400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auch das anonyme Hinweisgeberportal BKMS® ist dauerhaft geschaltet und unter folgendem Link erreichbar: https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=G75VZW&c=-1&language=ger

Da die flüchtigen Straftäter bewaffnet sein könnten, rät das LKA Niedersachsen den Bürgerinnen und Bürgern dringend davon ab, die Gesuchten selbst anzusprechen.

Original-Content von: Landeskriminalamt Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell