POL-HH: 241023-1. Aufmerksame Zeugin ermöglicht Festnahme eines Kfz-Aufbrechers in Hamburg-Winterhude

Tatzeit: 23.10.2024, 02:33 Uhr

Tatort: Hamburg-Winterhude, Braamkamp

Einsatzkräfte der Polizei haben vergangene Nacht einen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mindestens einen Kfz-Aufbruch begangen zu haben. Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führte die ersten Ermittlungen.

Eine aufmerksame Passantin nahm letzte Nacht den ersten Erkenntnissen zufolge verdächtige Geräusche im Bereich eines Parkplatzes wahr und alarmierte daraufhin die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten bei der Überprüfung des Parkplatzes eine männliche Person in unmittelbarer Nähe fest, die sich augenscheinlich verdächtig verhielt und sofort versuchte zu fliehen.

Der Mann konnte durch die Beamtinnen und Beamten nach kurzer Verfolgung angehalten und überprüft werden. Er wies leichte Verletzungen an den Händen auf und führte Gegenstände mit sich, welche einem zuvor aufgebrochenen Mercedes auf der Parkfläche am Braamkamp zugeordnet werden konnten. Unter anderem eine Tankkarte sowie das beschädigte Fahrzeug wurden sichergestellt. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte fest, dass weitere Fahrzeuge auf dem Parkplatz Beschädigungen aufwiesen, für die der Tatverdächtige in Betracht kommen könnte.

Der Mann, ein zwanzigjähriger Algerier, wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen in das Untersuchungsgefängnis verbracht. Hier wird er im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter zugeführt.

Die Ermittlungen werden nun vom Landeskriminalamt für Jugendkriminalität (LKA 145) fortgeführt und dauern an.

